ЦВК зареєструвала п'ять нових кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

На даний момент в окрузі зареєстровано 19 кандидатів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще п'ять нових кандидатів у народні депутати на довиборах до Верховної ради в 179 виборчому окрузі (Харківська область). Про це йдеться в повідомленні ЦВК Facebook.

Відповідне рішення ЦВК прийняв під час засідання 14 лютого.

"Розглянувши заяви політичних партій разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року і встановивши їх відповідність вимогам законодавства, Комісія зареєструвала ще п'ять кандидатів у народні депутати України", - повідомили в ЦВК.

Зокрема, в якості кандидатів зареєстровані - Євгенія Агеєва (самовисування), Віктор Іллєнко (партія "Україна понад усе"), Микола Музиченко (самовисування), Дмитро Огурцов ("Життя"), Яна Світлична (самовисування).

На даний момент ЦВК зареєструвала 19 кандидатів у народні депутати на довиборах до верховної Ради в окрузі 179.

Нагадаємо, 13 грудня ЦВК призначив проміжні вибори народного депутата України в окрузі № 179 в Харківській області на 15 березня 2020. Таке рішення було прийнято у зв'язку з припиненням повноважень народного депутата від "Слуги народу" Олексія Фурмана.