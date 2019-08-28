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ЦИК зарегистрировал всех нардепов

Новости » Политика    28.08.2019 - 16:50
ЦИК зарегистрировал всех нардепов
Фото: Центризбирком (РБК-Украина)

ЦИК сегодня зарегистрировал еще 15 народных депутатов

В среду, 28 августа, Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию народных депутатов, избранных на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании ЦИК зарегистрировал 15 избранных нардепов. Среди них 11 представителей партии "Слуга народа":

  • Дмитрий Наталуха
  • Алексей Оржель
  • Андрей Герус
  • Денис Малюська
  • Вадим Струневич
  • Ольга Саладуха
  • Ольга Савченко
  • Александр Мережко
  • Андрей Мотовиловец
  • Ирина Аллахвердиев
  • Елена Хоменко

Также ЦИК зарегистрировал депутата от "Батькивщины" Алексея Кучеренко, от "Европейской солидарности" - бывшего президента Петра Порошенко, двух депутатов от партии "Голос" - Юлию Клименко и Святослава Вакарчука.

Кроме того, зарегистрированы 14 нардепов, избранных в одномандатных избирательных округах:

  • Елена Криворучкина
  • Муса Магомедов
  • Максим Ефимов
  • Александр Матусевич
  • Валерий Колюх
  • Ярослав Рущишин
  • Олег Колев
  • Владимир Иванов
  • Андрей Стрихарский
  • Олег Семинский
  • Наталья Приходько
  • Леся Забуранная
  • Дмитрий Гурин
  • Людмила Буймистер

Таким образом, по состоянию на 28 августа, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 424 народных депутатов - это полный состав парламента IX созыва. Из них 225 человек были избраны по партийной системе, и 199 - по мажоритарной.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты определились с повесткой первого заседания Верховной рады, которое состоится 29 августа. На втором этаже здания парламента депутаты должны принять присягу.

Отметим, ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук подтвердил подготовку законопроекта о сокращении числа депутатов парламента.

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