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ЦВК зареєструвала всіх нардепів

Новини » Політика    28.08.2019 - 16:50
ЦВК зареєструвала всіх нардепів
Фото: Центрвиборчком (РБК-Україна)

ЦВК сьогодні зареєструвала ще 15 народних депутатів

У середу, 28 серпня, Центральна виборча комісія завершила реєстрацію народних депутатів, обраних на позачергових парламентських виборах 21 липня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні ЦВК зареєструвала 15 обраних нардепів. Серед них 11 представників партії "Слуга народу":

  • Дмитро Наталуха
  • Олексій Оржель
  • Андрій Герус
  • Денис Малюська
  • Вадим Струневич
  • Ольга Саладуха
  • Ольга Савченко
  • Олександр Мережко
  • Андрій Мотовиловець
  • Ірина Аллахвердієв
  • Олена Хоменко

Також ЦВК зареєструвала депутата від "Батьківщини" Олексія Кучеренка, від "Європейської солідарності" - колишнього президента Петра Порошенка, двох депутатів від партії "Голос" - Юлію Клименко і Святослава Вакарчука.

Крім того, зареєстровані 14 нардепів, обраних в одномандатних виборчих округах:

  • Олена Кріворучкіна
  • Муса Магомедов
  • Максим Єфімов
  • Олександр Матусевич
  • Валерій Колюх
  • Ярослав Рущишин
  • Олег Колєв
  • Володимир Іванов
  • Андрій Стріхарскій
  • Олег Семінський
  • Наталя Приходько
  • Леся Забуранна
  • Дмитро Гурін
  • Людмила Буймістер

Таким чином, станом на 28 серпня, Центральна виборча комісія зареєструвала 424 народних депутатів - це повний склад парламенту IX скликання. З них 225 осіб були обрані за партійною системою, і 199 - за мажоритарною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати визначилися з порядком денним першого засідання Верховної ради, яке відбудеться 29 серпня. На другому поверсі будівлі парламенту депутати повинні прийняти присягу.

Відзначимо, раніше представник президента України Володимира Зеленського в Раді Руслан Стефанчук підтвердив підготовку законопроекту про скорочення числа депутатів парламенту.

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