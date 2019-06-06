ЦИК зарегистрировал еще восьмерых кандидатов в нардепы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала восемь кандидатов в народные депутаты Украины на выборы в Раду. Решение о регистрации принято на заседании Центризбиркома 6 июня, передает пресс-служба комиссии.

Кроме того, в ЦИК поступили заявления граждан Украины о самовыдвижении вместе с другими документами для регистрации их кандидатами в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.

Комиссия зарегистрировала восемь кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатный избирательный округ в порядке самовыдвижения, а именно: Кравченко А.Ю. - в ОВО № 27, Ефименко Ф.Е. - в ОИО № 59, Вирастюка Р.Я. - в ОИО № 84, Данилова И.И. - в ОИО № 86, Дубневича Я.В. - в ОИО № 120, Фурсина И. - в ОИО № 138, Петушкова А.А. - в ОИО № 144, Сандула С.М. - в ОИО № 184.

Таким образом, по состоянию на 6 июня ЦИК зарегистрировал 43 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия завершила процесс предоставления разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов в Раду.