ЦВК зареєструвала ще 76 кандидатів у нардепи

Фото: будівля ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

З них ЦВК зареєструвала чотирьох кандидатів, висунутих партією

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала 76 кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах у Верховну раду. Про це повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.

Комісія зареєструвала 72 кандидата у депутати, які балотуються в ОВО у порядку самовисування. У тому числі ЦВК зареєструвала діючого нардепа Володимира Арешонкова, Сергія Шахова, Костянтина Жеваго, Олександра Співаковського, екс-заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука (якого пов'язують із нападом на Катерину Гандзюк) і екс-главу Одеської ОДА Ігоря Палиця.

Також комісія зареєструвала чотирьох кандидатів у народні депутати України, висунутих партією "Правий сектор".

Таким чином, сьогодні Комісія зареєструвала 76 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, в тому числі: тих, які балотуються в порядку самовисування - 72, висунутих політичною партією - 4.

Всього станом на 14 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 264 кандидатів, у тому числі: балотуються в порядку самовисування - 242, висунутих політичними партіями - 22.

Нагадаємо, на липневих виборах у Верховну раду очікується близько 850 спостерігачів від місії ОБСЄ. На виборах планується залучити 96 довгострокових і близько 750 короткострокових спостерігачів.