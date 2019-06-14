ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК зареєструвала ще 76 кандидатів у нардепи

Новини » Вибори 2019    14.06.2019 - 18:45
ЦВК зареєструвала ще 76 кандидатів у нардепи
Фото: будівля ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

З них ЦВК зареєструвала чотирьох кандидатів, висунутих партією

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала 76 кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах у Верховну раду. Про це повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.

Комісія зареєструвала 72 кандидата у депутати, які балотуються в ОВО у порядку самовисування. У тому числі ЦВК зареєструвала діючого нардепа Володимира Арешонкова, Сергія Шахова, Костянтина Жеваго, Олександра Співаковського, екс-заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука (якого пов'язують із нападом на Катерину Гандзюк) і екс-главу Одеської ОДА Ігоря Палиця.

Також комісія зареєструвала чотирьох кандидатів у народні депутати України, висунутих партією "Правий сектор".

Таким чином, сьогодні Комісія зареєструвала 76 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, в тому числі: тих, які балотуються в порядку самовисування - 72, висунутих політичною партією - 4.

Всього станом на 14 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 264 кандидатів, у тому числі: балотуються в порядку самовисування - 242, висунутих політичними партіями - 22.

Нагадаємо, на липневих виборах у Верховну раду очікується близько 850 спостерігачів від місії ОБСЄ. На виборах планується залучити 96 довгострокових і близько 750 короткострокових спостерігачів.

"Опозиційний блок" запропонував ОПЗЖ узгодити кандидатури мажоритарників, - Вілкул Вибори в Раду: що змінилося за тиждень
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісіявыборы
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся