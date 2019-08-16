ЦИК зарегистрировал еще 63 нардепа

Центральная избирательная комиссия на заседании 16 августа зарегистрировала 63 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

По данным пресс-службы, 35 зарегистрированных депутатов избраны по партийным спискам, 28 - по одномандатным избирательным округам.

Среди зарегистрированных депутатов 20 от партии "Слуга народа"

Александр Корниенко - № 7,

Александр Кубраков - № 30

Владлен Неклюдов - № 36,

Павел Халимон - № 55,

Елена Мошенец - № 56,

Ольга Коваль - № 58,

Алина Загоруйко - № 59,

Людмила Марченко - № 63,

Анатолий Костюх - № 75

Виталий Безгин - № 77,

Элла Репина - № 80,

Арсений Пушкаренко - № 81,

Евгений Петруняк - № 90,

Максим Павлюк - № 102,

Богдан Торохтий - № 105,

Оксана Дмитриева - № 106,

Ростислав Тистык - № 111,

Иван Шинкаренко - № 121,

Тарас Тарасенко - № 124,

Николай Сольский - № 125;

Также ЦИК зарегистрировала 11 депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Василий Нимченко - № 6,

Нестор Шуфрич - № 7,

Сергей Дунаев - № 9,

Дмитрий Исаенко - № 15

Григорий Суркис - № 17

Игорь Кисилев - № 18

Виктор Черный - № 27

Александр Пузанов - № 32,

Чисто Мамоян - № 33,

Александр Качный - № 36,

Антонина Славицкая - № 37;

Также ЦИК зарегистрировала 4 депутатов от партии "Европейская солидарность":

Ирина Геращенко - № 3,

Артур Герасимов - № 11

Степан Кубов - № 12

Ирина Луценко - № 15.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала депутатов, избранных в одномандатных округах:

Максим Пашковский - № 11

Ирина Констанкевич - № 23

Евгений Яковенко - № 52,

Владимир Мороз - № 59,

Роман Соха - № 75,

Юлия Яцык - № 79,

Олег Дунды - № 91,

Александр Горобец - № 95,

Сергей Шахов - № 114

Николай Княжицкий - № 116,

Тарас Батенко - № 123,

Юрий Камельчук - № 124,

Игорь Копытин - № 129,

Артем Дмитрук - № 133,

Алексей Леонов - № 135,

Сергей Колебошин - № 140,

Александр Ткаченко - № 141,

Татьяна Рябуха - № 157,

Игорь Молоток - № 160,

Андрей Богданец - № 163,

Мария Мезенцева - № 168,

Алексей Кучер - № 179,

Павел Павлиш - № 182,

Алексей Ковалев - № 186,

Сергей Нагорняк - № 199,

Максим Перебийнис - № 212,

Анна Бондарь - № 220,

Роман Грищук - № 222.

Таким образом, по состоянию на 16 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 145 народных депутатов Украины: 72 - избранных по партийным спискам и 73 - избранных в одномандатных округах.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 12 августа зарегистрировала первых 25 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Кроме того, 14 августа ЦИК зарегистрировал еще 57 депутатов.

Как сообщало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно результатам "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - По жизни" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.