ЦИК зарегистрировал еще 119 официальных наблюдателей на выборах

Еще 119 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Верховную раду Украины зарегистрировала Центральная избирательная комиссия во время очередного заседания в пятницу, 5 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЦИК.

Больше всего наблюдателей - 105 - было зарегистрировано от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO). Комитет "За открытую демократию" представил в регистрации 5 наблюдателей. Еще четверо официальных наблюдателей зарегистрировано от Словакии.

Всего по состоянию на 5 июля ЦИК зарегистрировала 436 официальных наблюдателей на парламентских выборах: 11 наблюдателей от трех иностранных государств и 425 официальных наблюдателей от десяти международных организаций.

Напомним, 4 июля 2019 Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий перед выборами народных депутатов. Центризбирком заявил, что будет обжаловать данное решение.

Добавим, на выборах в Раду баллотируется 54 кандидата, которые голосовали за "диктаторские законы" 16 января 2014. Больше всего таких депутатов в списке "Оппозиционного блока" - 11 человек.