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ЦВК вже зареєструвала понад 460 кандидатів у нардепи

Новини » Вибори 2019    18.06.2019 - 04:14
ЦВК вже зареєструвала понад 460 кандидатів у нардепи
Фото: ВР (РБК-Україна)

Понад 400 кандидатів є самовисуванцями

Центральна виборча комісія зареєструвала 461 кандидата у народні депутати України на позачергових виборах до Верховної ради 21 липня. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт ЦВК.

Зазначається, що станом на 17 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 414 самовисуванців. Ще 47 кандидатів були висунуті політичними партіями.

Протягом чергового засідання 17 червня Комісія зареєструвала 100 кандидатів у нардепи. Із них 97 балотуються у порядку самовисування, та ще троє є висуванцями від партій. Також було відмовлено в реєстрації трьох кандидатів у народні депутати України.

Нагадаємо, ЦВК 17 червня зареєструвала перший список партії. Це 164 кандидатів у народні депутати до списку партії "Громадянська позиція".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК відмовила нардепу Олександру Онищенку в реєстрації кандидатом в депутати на позачергових виборах до Верховної ради в одномандатному виборчому окрузі №93. Онищенко висувався від Соціалістичної партії України.

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