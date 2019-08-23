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ЦВК зареєструвала майже 400 нардепів

Новини » Вибори 2019    23.08.2019 - 16:25
ЦВК зареєструвала майже 400 нардепів
Фото: ЦВК (РБК-Україна)

Сьогодні ЦВК зареєструвала 75 народних депутатів

Центральна виборча комісія на засіданні 23 серпня зареєструвала 75 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК Facebook.

За даними прес-служби, 44 зареєстрованих депутатів обрано за партійними списками, 31 - в одномандатних виборчих округах.

Серед зареєстрованих 22 депутатів від партії "Слуга народу":

  • Анастасія Красносільська - № 8;
  • Олена Шуляк - № 13;
  • Денис Монастирський - № 19;
  • Максим Ткаченко - № 25;
  • Святослав Юраш - № 27;
  • Дмитро Соломчук - № 33;
  • Сергій Іонушас - № 38;
  • Олександр Завітневич - № 39;
  • Юрій Арістов - № 42;
  • Юрій Кисіль - № 43;
  • Вадим Галайчук - № 44;
  • Роман Бабій - № 48;
  • Олег Бондаренко - № 60;
  • Марина Бардіна - № 62;
  • Ватрас Володимир - № 72;
  • Олег Тарасов - № 74;
  • Єлизавета Богуцька - № 95;
  • Андрій Костін - № 108;
  • Руслан Горбенко - № 109;
  • Юрій Заславський - № 118;
  • Андрій Задорожний - № 119;
  • Віктор Підгорний - № 128;

Також ЦВК зареєструвала 10 депутатів від партії "Опозиційна платформа - За життя":

  • Тарас Козак - № 10;
  • Вадим Столар - № 11;
  • Ігор Абрамович - № 14;
  • Микола Скорик - № 16;
  • Анатолій Бурмич - № 20;
  • Володимир Кальцев - № 24;
  • Наталія Приходько - № 26;
  • Віталій Борт - № 28;
  • Михайло Макаренко - № 29;
  • Олег Волошин - № 30;

Також ЦВК зареєструвала одного депутата від партії "Батьківщина":

  • Андрій Ніколаєнко - № 19;

Також ЦВК зареєструвала одного депутата від партії "Європейська солідарність":

  • Ростислав Павленко - № 18;

Також ЦВК зареєструвала 10 депутата від партії "Голос:

  • Кіра Рудик - № 3
  • Ярослав Железняк - № 4
  • Олександра Устінова - № 5
  • Олег Макаров - № 6
  • Ярослав Юрчишин - № 7
  • Соломія Бобровська - № 9
  • Роман Костенко - № 14;
  • Роман Лозинський - № 15;
  • Інна Совсун - № 16;
  • Рустем Умеров - № 18;

Крім того, ЦВК зареєструвала депутатів, обраних в одномандатних округах:

  • Олег Мейдич - № 18;
  • Ігор Гузь - № 19;
  • Дмитро Кисилевський - № 24;
  • Сергій Демченко - № 29;
  • Ганна Лічман - № 30;
  • Дмитро Чорний - № 34;
  • Руслан Требушкин - № 50;
  • Богдан Кіцак - № 63;
  • Сергій Кузьміних - № 67;
  • Вікторія Гриб - № 105;
  • Олександр Лукашев - № 113;
  • Наталія Піпа - № 115;
  • Галина Васильченко - № 118;
  • Павло Бакунець - № 122;
  • Олександр Пасічний - № 127;
  • Олександр Горенюк - № 136;
  • Антон Кіссе - № 136;
  • Анатолій Урбанський - № 143;
  • Дмитро Нальотів -№ 144;
  • Максим Березін - № 151;
  • Максим Гузенко - № 161;
  • Микола Люшняк - № 166;
  • Євгеній Пивоваров - № 175;
  • Олексій Красов - № 180;
  • Дмитро Микиш - № 181;
  • Сергій Лабазюк - № 188;
  • Олена Копанчук - № 189;
  • Любов Шпак - № 194;
  • Валерій Давиденко - № 208;
  • Анна Пуртова - № 221;
  • Сергій Рудик - №198

Таким чином, станом на 23 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 395 народних депутатів України: 210 - обраних за партійними списками і 185 - обраних в одномандатних округах.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія України визнала обраним народним депутатом на виборах до Ради в мажоритарному окрузі №198самовыдвиженца Сергія Рудика.

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