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ЦИК зафиксировала попытки фальсификации местных выборов в Одесской области

Одесская область, Среда 05 августа 2020 12:48
ЦИК зафиксировала попытки фальсификации местных выборов в Одесской области
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Центризбирком обратился к Нацполиции по этому поводу

Центральная избирательная комиссия зафиксировала попытки фальсификации местных выборов в Одесской области. Комиссия обратилась по этому поводу к Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Правоохранителей просят проверить соблюдение требований законодательства по представлению обращений по поводу изменения избирательных адресов граждан на адреса фактического проживания, принадлежащие к территориям Каролино-Бугазской сельской (Белгород-Днестровский район), Малиновской поселковой и Фонтанской сельской (Одесский район) территориальных общин области.

В комиссии обратили внимание, что много обращений касаются изменения избирательных адресов избирателей на адрес одного и того же жилого дома или даже квартиры в нем.

"А их суммарное количество составляет более 86% общего количества обращений, удовлетворенных органами ведения Реестра, осуществляющих свои полномочия на территории Одесской области", - подчеркивается в сообщении.

В ЦИК разъяснили, что согласно ЗУ "О Государственном реестре избирателей", в случае обращения по изменению избирательного адреса в заявлении избиратель указывает адрес жилья, по которому он фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом.

"Обращение в орган ведения Реестра по изменению избирательного адреса на адрес, по которому гражданин фактически не проживает, является нарушением требований законодательства. А совершение такого действия с целью голосования на соответствующих местных выборах за определенных кандидатов может привести к искажению результатов таких выборов", - подытожили в Центризбиркоме.

Напомним, ЦИК на заседании 24 июля принял решение об упрощении процедуры изменения избирательного адреса: отныне от украинцев не потребуют документ, подтверждающий фактическое место жительства.

Как писало РБК-Украина, 15 июля Верховная рада назначила местные выборы в Украине; постановление не предусматривает проведение выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее в ЦИК назвали проблемы с организацией местных выборов.

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