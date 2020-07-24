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Изменить избирательный адрес стало легче: ЦИК упростил процедуру

Украина, Пятница 24 июля 2020 18:42
Изменить избирательный адрес стало легче: ЦИК упростил процедуру
Фото: голосование на выборах (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

От избирателей не будут требовать документ о месте проживания

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 24 июля приняла решение об упрощении процедуры изменения избирательного адреса. Теперь от украинцев не будут требовать документ, который подтверждает фактическое место проживания.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Так, комиссия решила внести изменения в три свои постановления, которыми регулируется изменение избирательного адреса, относительно требования документального подтверждения фактического места жительства избирателя.

Теперь в заявлении о смене избирательного адреса необходимо указать адрес жилья, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом.

Напомним, ранее ЦИК разрешил голосовать на выборах по месту фактического проживания; это изменение позволит вынужденным переселенцам принять участие в голосовании.

Кроме того, в Украине запустили онлайн-сервис для изменения избирательного адреса; изменить место голосования можно до 9 августа.

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