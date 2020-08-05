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ЦВК зафіксувала спроби фальсифікації місцевих виборів в Одеській області

Одеська область, Середа 05 серпня 2020 12:48
ЦВК зафіксувала спроби фальсифікації місцевих виборів в Одеській області
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Центрвиборчком звернувся до Нацполіції з цього приводу

Центральна виборча комісія зафіксувала спроби фальсифікації місцевих виборів в Одеській області. Комісія звернулася з цього приводу до Національної поліції.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Правоохоронців просять перевірити дотримання вимог законодавства щодо подання звернень щодо зміни виборчих адрес громадян на адреси фактичного проживання, що належать до територій Кароліно-Бугазької сільської (Білгород-Дністровський район), Таїровської селищної та Фонтанської сільської (Одеський район) територіальних громад області.

У комісії звернули увагу, що багато звернень стосуються зміни виборчих адрес виборців на адресу одного і того самого житлового будинку або навіть квартири в ньому.

"А їх сумарна кількість становить понад 86% загальної кількості звернень, задоволених органами ведення Реєстру, що здійснюють свої повноваження на території Одеської області", - підкреслюється у повідомленні.

У ЦВК роз'яснили, що згідно з ЗУ "Про Державний реєстр виборців", у разі звернення щодо зміни виборчої адреси у відповідній заяві виборець вказує адресу житла, за якою він фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою.

"Звернення до органу ведення Реєстру щодо зміни виборчої адреси на адресу, за якою громадянин фактично не проживає, є порушенням вимог законодавства. А вчинення такої дії з метою голосування на відповідних місцевих виборах за певних кандидатів може призвести до спотворення результатів таких виборів", - підсумували у Центрвиборчкомі.

Нагадаємо, ЦВК на засіданні 24 липня ухвалила рішення про спрощення процедури зміни виборчої адреси: відтепер від українців не вимагатимуть документ, який підтверджує фактичне місце проживання.

Як писало РБК-Україна, 15 липня Верховна рада призначила місцеві вибори в Україні; постанова не передбачає проведення виборів на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.

Раніше у ЦВК назвали проблеми з організацією місцевих виборів.

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