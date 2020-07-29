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В ЦИК выявили коронавирус

Киев, Среда 29 июля 2020 16:51
В ЦИК выявили коронавирус
Фото: ЦИК (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Комиссии усилили карантинные меры

В Центральной избирательной комиссии выявили случай заболевания коронавирусом. В связи с этим ЦИК усилил карантинные меры.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Граждан призвали не входить без необходимости в здание ЦИК. В случае посещения необходимо надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и не допускать скоплений людей.

Кроме этого, в связи с активной подготовкой к местным выборам, в ЦИК создали возможность предварительной записи для подачи документов по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий. Представления принимаются с 27 июля по 5 августа включительно.

Предварительно записаться можно по телефону: (044) 256 - 81 - 66.

"Также просим посетителей не создавать скопления на втором этаже административного здания Комиссии и придерживаться физической дистанции не менее 1,5 метра из расчета не более одного человека на 5 квадратных метров площади помещения. Работники секретариата Комиссии, принимают представление, защищены масками, перчатками и экранами, обеспечены достаточным количеством дезинфицирующих средств", - отметили в ЦИК.

Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября, при этом в ЦИК определили ряд проблем связанных с организацией избирательного процесса.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский заявил, что местные выборы пройдут с ограничениями из-за пандемии.

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