У ЦВК виявили коронавірус

Фото: ЦВК (РБК-Україна)

У Комісії посилили карантинні заходи

У Центральній виборчій комісії виявили випадок захворювання коронавірусом. У зв'язку з цим ЦВК посилила карантинні заходи.

Про це повідомили в прес-службі ЦВК.

закликали Громадян не входити без необхідності в будівлю ЦВК. У випадку відвідування необхідно одягати маски і рукавички, дотримуватися дистанцію і не допускати скупчень людей.

Крім цього, у зв'язку з активною підготовкою до місцевих виборів, у ЦВК створили можливість попереднього запису для подачі документів щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій. Подання приймаються з 27 липня по 5 серпня включно.

Попередньо записатися можна по телефону: (044) 256 - 81 - 66.

"Також просимо відвідувачів не створювати скупчення на другому поверсі адміністративної будівлі Комісії і дотримуватися фізичної дистанції не менше 1,5 метра з розрахунку не більше однієї людини на 5 квадратних метрів площі приміщення. Працівники секретаріату Комісії, беруть подання, захищені масками, рукавичками і екранами, забезпечені достатньою кількістю дезінфекційних засобів", - зазначили в ЦВК.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня, при цьому у ЦВК визначили ряд проблем пов'язаних з організацією виборчого процесу.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори пройдуть з обмеженнями через пандемії.