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Зеленский о местных выборах: будут проходить с ограничениями из-за COVID-19

Среда 29 июля 2020 15:20
Зеленский о местных выборах: будут проходить с ограничениями из-за COVID-19
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы будут проходить с определенными ограничениями из-за пандемии коронавируса. Выборы запланированы на 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский также отметил, что необходимо продумать механизмы, процедуры и финансирование для того, чтобы обезопасить и дать возможность украинцам свободно голосовать.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков обратил внимание на обеспечение достаточного количества тех, кто будет следить за порядком во время проведения голосования, особенно после принятия законопроектов, требующих большего количества правоохранителей на выборах.

Напомним, 15 июля Верховная рада назначил местные выборы в Украине; постановление не предусматривает проведение выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, в ЦИК назвали проблемы с организацией местных выборов.

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