В ЦИК назвали проблемы с организацией местных выборов

Одна из таких проблем - обеспечение безопасности на выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей
В Центральной избирательной комиссии определили ряд проблем, связанных с организацией местных выборов. Они состоятся 25 октября 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.
В частности, 28 июня в Минрегионе под председательством замминистра развития общин и территорий Вячеслава Негоды прошло совещание с заместителем главы ЦИК Виталием Плукарем и представителями секретариата. Оно касалось организации очередных местных выборов на новой территориальной основе.
"Представители ЦИК определили ряд проблемных вопросов, для урегулирования которых требуются координация усилий ЦИК, правительства, министерств и облгосадминистраций", - указано в сообщении.
В частности, комиссия информирует о следующих проблемах:
Кроме того, ЦИК обращает внимание на неурегулированность определения юрисдикции городских, районных организаций, первичных ячеек политических партий и других их структурных образований, предусмотренных уставами партий как субъектов избирательного процесса в связи с изменениями админтерустройства.
Кроме того, необходимо скоординировать определенные Избирательным кодексом задачи в городах с районным делением в связи с тем, что 23 июля вступили в силу изменения в этот кодекс.
"Решение по результатам совещания будут переданы на рассмотрение правительства", - указано в сообщении.
Напомним, президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главой государства Владимиром Зеленским прокомментировал постановление Верховной рады о местных выборах, заявив, что решение ВР нарушает "Минск".
Как писало РБК-Украина ранее, 15 июля Рада назначила местные выборы в Украине; постановление не предусматривает проведение выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.