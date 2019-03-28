ЦИК выявил нарушения в работе банков в ходе избирательной кампании

Фото: Нацбанку расскажут о нарушениях перед выборами (РБК-Украина)

Выборы 2019 проходят с нарушениями со стороны банков

Перед выборами 2019 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зафиксировала нарушения в ходе президентской кампании со стороны банковской системы. Об этом рассказала заведующий отделом контроля за использованием средств секретариата ЦИК Наталья Вадимова, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, ЦИК обратится в Национальный банк по поводу нарушений банков во время избирательной кампании.

"Опишем все проблемы, которые возникали во время контроля избирательных фондов, чтобы НБУ обратил внимание банков, чтобы в дальнейшем нарушений не было. В частности, во время следующей избирательной кампании по выборам народных депутатов", - подчеркнула Вадимова.

Она добавила, что во время президентской кампании Центризбирком фиксировал определенные проблемы и нарушения со стороны банковской системы.

"В первую очередь, были задержки с открытием счетов избирательных фондов. Были вопросы, которые касались незачисления определенных взносов на счета избирательных фондов", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в 17 финансовых отчетах кандидатов в президенты выявлены нарушения.