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ЦВК виявив порушення в роботі банків у ході виборчої кампанії

Новини » Вибори 2019    28.03.2019 - 14:04
ЦВК виявив порушення в роботі банків у ході виборчої кампанії
Фото: Нацбанку розкажуть про порушення перед виборами (РБК-Україна)

Вибори 2019 проходять з порушеннями з боку банків

Перед виборами 2019 Центральна виборча комісія (ЦВК) зафіксувала порушення в ході президентської кампанії з боку банківської системи. Про це розповіла завідувач відділом контролю за використанням коштів секретаріату ЦВК Наталія Вадимова, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, ЦВК звернеться до Національного банку з приводу порушень банків під час виборчої кампанії.

"Опишемо всі проблеми, які виникали під час контролю виборчих фондів, щоб НБУ звернув увагу банків, щоб в подальшому порушень не було. Зокрема, під час наступної виборчої кампанії з виборів народних депутатів", - підкреслила Вадимова.

Вона додала, що під час президентської кампанії Центрвиборчком фіксував певні проблеми і порушення з боку банківської системи.

"В першу чергу, були затримки з відкриттям рахунків виборчих фондів. Були питання, які стосувалися незарахування певних внесків на рахунки виборчих фондів", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 17 фінансових звітах кандидатів у президенти виявлено порушення.

 

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