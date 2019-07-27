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ЦИК выявил нарушения в финотчетах партий Саакашвили, Гриценко и Шария

Новости » Выборы 2019    27.07.2019 - 00:02
ЦИК выявил нарушения в финотчетах партий Саакашвили, Гриценко и Шария
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Обращение с просьбой проверить финансовые отчеты партий переданы Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции

Центральная избирательная комиссия во время анализа отчетов о финансировании четырех политических партий на выборах в Раду обнаружила в них ряд нарушений. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Отмечается, что материалы осуществленных анализов промежуточных финансовых отчетов ЦИК передал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК).

Речь идет об отчетах о поступлении и использовании средств избирательных фондов политических партий "Социальная справедливость", "Гражданская позиция", "Партия Шария" и "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили".

Напомним, Центральная избирательная комиссия еще не приняла протоколы с мокрыми печатями от окружной избирательной комиссии № 50 в Покровске Донецкой области, где во время подсчета голосов прошли протесты и столкновения. В частности, в Мирнограде проходят судебные заседания по делу о пересчете голосов на 50-м округе.

Добавим, что по результатам внеочередных парламентских выборов, в Верховную раду проходит 81 действующий нардеп. В частности, в мажоритарных округах в ВР прошли 40 парламентариев.

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