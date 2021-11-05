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ЦИК о выборах в Харькове: вопрос законности - предмет проверки правоохранителей и суда

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Харьков, Пятница 05 ноября 2021 17:54
ЦИК о выборах в Харькове: вопрос законности - предмет проверки правоохранителей и суда Фото: ЦИК сделал заявление о результатах выборов в Харькове (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Центральная избирательная комиссия отреагировала на информацию о возможной фальсификации результатов выборов мэра Харькова. В Центризбиркоме считают, что законность результатов должны проверять правоохранители и суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ЦИК.

По данным Центризбиркома, сейчас в суд подано примерно 56 дел по результатам голосования на 131 избирательном участке. Именно на этом участке, как сообщали наблюдатели, могла иметь место фальсификация. В то же время, местная ТИК отказалась перечислять голоса.

Однако, как отмечает ЦИК, результаты выборов мэра могут обжаловать только в территориальную избирательную комиссию, а в Центризбирком можно подать жалобу только о бездействии соответствующей ТИК.

"На сегодня вопрос законности действий избирательных комиссий и их членов является предметом проверки правоохранительных органов и суда", - отметили в пресс-службе ЦИК.

Центризбирком также выразил надежду, что по результатам проверки всех обстоятельств установления результатов выборов компетентные органы смогут оказать надлежащую оценку сложившейся ситуации и привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, в ЦИК отметили необходимость расширения информационно-аналитической системы "Выборы" до уровня участковых избирательных комиссий. Это, по мнению ЦИК, позволит обеспечить прозрачность процесса установления результатов выборов.

Напомним, на выборах мэра Харькова официально победил Игорь Терехов с результатом 50,66%. Однако наблюдатели от гражданской сети "ОПОРА" заявили о фальсификации результатов голосования на некоторых избирательных участках.

Как писало РБК-Украина, местный теризбирком отказался пересчитывать голоса на выборах в Харькове и отменять победу Терехова.

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