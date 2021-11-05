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ЦВК про вибори у Харкові: питання законності - предмет перевірки правоохоронців та суду

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Харків, П'ятниця 05 листопада 2021 17:54
ЦВК про вибори у Харкові: питання законності - предмет перевірки правоохоронців та суду Фото: ЦВК зробила заяву про результати виборів у Харкові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Центральна виборча комісія відреагувала на інформацію про можливу фальсифікацію результатів виборів мера Харкова. В Центрвиборчкомі вважають, що законність результатів мають перевіряти правоохоронці та суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби ЦВК.

За даними Центрвиборчкому, наразі до суду подано приблизно 56 справ щодо результатів голосування на 131 виборчій дільниці. Саме на цій дільниці, як повідомляли спостерігачі, могла мати місце фальсифікація. Водночас місцева ТВК відмовилася перераховувати голоси.

Однак, як наголошує ЦВК, результати виборів мера можуть оскаржувати лише до територіальної виборчої комісії, а до Центрвиборчкому можна подати скаргу лише про бездіяльність відповідної ТВК.

"На сьогодні питання законності дій виборчих комісій та їх членів є предметом перевірки правоохоронних органів та суду", - зазначили в прес-службі ЦВК.

Центрвиборчком також висловив сподівання, що за результатами перевірки всіх обставин встановлення результатів виборів компетентні органи зможуть надати належну оцінку ситуації, яка склалася, та притягнути винних до відповідальності.

Крім того, у ЦВК наголосили на необхідності розширення Інформаційно-аналітичної системи "Вибори" до рівня дільничних виборчих комісій. Це, на думку ЦВК, дасть змогу забезпечити прозорість процесу встановлення результатів виборів.

Нагадаємо, на виборах мера Харкова офіційно переміг Ігор Терехов з результатом 50,66%. Однак спостерігачі від громадянської мережі "ОПОРА" заявили про фальсифікацію результатів голосування на деяких виборчих дільницях.

Як писало РБК-Україна, місцевий тервиборчком відмовився перераховувати голоси на виборах у Харкові та скасовувати перемогу Терехова.

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