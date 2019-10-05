ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК возместил парламентским партиям расходы на избирательную кампанию

Новости » Выборы 2019    05.10.2019 - 14:01
ЦИК возместил парламентским партиям расходы на избирательную кампанию
Фото: ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Партии получили из госбюджета полмиллиарда

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возместила политическим партиям, которые преодолели 5% -й барьер на выборах в Верховную раду 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Как отметили в пресс-службе, возмещены расходы партий, связанные с финансированием их предвыборной агитации на выборах, на общую сумму 467 327 638,83 грн.

Суммы выплат из государственного бюджета составят:

  • "Слуга народа" - 114 640 272,82 грн,
  • "Голос" - 105 669 560,00 грн,
  • "Европейская солидарность" - 99 494 126,81 грн,
  • "Батькивщина" - 87 214 297,80 грн,
  • "Оппозиционная платформа - За життя" - 60 309 381,40 грн.,

Напомним, согласно закону "О политических партиях в Украине" политсилам возмещаются их расходы на ведение предвыборной агитации. Главным распорядителем этих средств является Центральная избирательная комиссия.

Как сообщало РБК-Украина, 2 октября Верховная рада приняла закон, которым отменяется государственное финансирование политических партий, которые проиграли на парламентских выборах. Ко второму чтению в проекте осталась норма, предусматривающая, что все политические партии, не преодолевшие 5-процентный барьер на выборах в ВР, не будут финансироваться из государственного бюджета. Сейчас же государственное финансирование получают партии, которые получили более 2% голосов.

Диденко назвал условия проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса Секретарем ЦИК избрали Гатауллину
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссияпартиявозмещение
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь