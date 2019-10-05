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ЦВК відшкодувала парламентським партіям витрати на виборчу кампанію

Новини » Вибори 2019    05.10.2019 - 14:01
ЦВК відшкодувала парламентським партіям витрати на виборчу кампанію
Фото: ЦВК (Виталій Носач, РБК-Україна)

Партії отримали з держбюджету півмільярда

Центральна виборча комісія (ЦВК) відшкодувала політичним партіям, які подолали 5% -й бар'єр на виборах до Верховної ради 21 липня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.

Як зазначили в прес-службі, відшкодовані витрати партій, пов’язані із фінансуванням їхньої передвиборної агітації на виборах, на загальну суму 467 327 638,83 грн.

Суми виплат з державного бюджету складуть:

  • "Слуга народу" - 114 640 272,82 грн,
  • "Голос" - 105 669 560,00 грн,
  • "Європейська солідарність" - 99 494 126,81 грн,
  • "Батьківщина" - 87 214 297,80 грн,
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 60 309 381,40 грн.,

Нагадаємо, відповідно до закону "Про політичні партії в Україні" політсилам відшкодовуються їх витрати на ведення передвиборної агітації. Головним розпорядником цих коштів є Центральна виборча комісія.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 жовтня Верховна рада прийняла закон, яким скасовується державне фінансування політичних партій, які програли на парламентських виборах. До другого читання в проекті залишилася норма, яка передбачає, що всі політичні партії, які не подолали 5-відсотковий бар'єр на виборах до ВР, що не будуть фінансуватися з державного бюджету. Зараз же державне фінансування отримують партії, які отримали більше 2% голосів.

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