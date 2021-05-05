ЦВК встановила відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом

Плукар додав, що "станом на сьогодні, чистого юридичного шляху для виходу з цієї ситуації немає".

Він пояснив, що 1 травня Велика Палата Верховного суду скасувала протокол ЦВК про встановлення результатів виборів в 87 окрузі.

"Враховуючи викладене, ЦВК постановляє встановити відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом згідно поданої ним заяви, зареєстрованій в ЦВК 27 квітня 2021 року", - зазначив заступник голови ЦВК Віталій Плукар.

РБК-Україна писало, що на довиборах до Верховної ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів. Його конкуренти представник від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко та представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський набрали 29,69% і, відповідно, 28,86%.

Центральна виборча комісія України на засіданні 5 квітня визнала вибори на окрузі такими, що відбулися.