ЦИК: суды не рассматривают ни одного иска о результатах выборов

В отношении результатов выборов 2019 на утро 30 апреля в украинских судах нет ни одного иска. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, сегодня ЦИК получил официальные письма от апелляционных и административных судов.

"По состоянию на 09:00 30 апреля административные дела в отношении подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования в производстве судов не находятся. Таким образом, сегодня у нас есть информация, которая нам полностью позволяет юридически подойти к составлению протокола о результатах повторного голосования", - заявила Слипачук.

Она добавила, что в обоих исках против Владимира Зеленского в шестом апелляционном админсуде отказали.

Напомним, на прошлой неделе фактический победитель выборов Владимир Зеленский обвинил ЦИК в затягивании объявления результатов выборов. По его мнению, это делалось для того, чтобы Верховная рада могла назначить дату инаугурации после 27 мая, что лишит его возможности распустить парламент.