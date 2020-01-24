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ЦИК создал избирательную комиссию округа № 179

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24 января состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) создала окружную избирательную комиссию по выборам народных депутатов Украины на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе № 179 в составе 12 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сообщается, что решение принято после рассмотрения представлений политических партий, депутатские фракции которых зарегистрированы в Аппарате Верховной Рады Украины текущего созыва политической партии "Европейская Солидарность", политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", политической партии "Слуга народа", по кандидатурам в состав указанной ОИК, кандидатуры от которых в ее состав включаются обязательно.

А также представлений политических партий, кандидатов в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, и представление главы Комиссии по четырем кандидатурам в состав этой комиссии, внесенного 24 января 2020 года.

Отметим, что комиссия оставила без рассмотрения представления политической партии "Единая Страна" по кандидатуре в состав окружной избирательной комиссии ОВО № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года, поскольку указанная партия не принадлежит к субъектам внесения такого представления во время организации подготовки и проведения промежуточных выборов.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, в шести объединенных территориальных общинах (ОТО) в четырех областях Украины начались первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Как сообщало РБК-Украина, 22 декабря состоялись выборы в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО) проходят первые местные выборы. Всего для проведения первых местных выборов в ОТО были образованы 119 территориальных избирательных комиссий. Все участки были взяты под круглосуточную охрану.

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