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ЦИК отменил регистрацию нескольких международных наблюдателей

Новости » Выборы 2019    09.04.2019 - 19:48
ЦИК отменил регистрацию нескольких международных наблюдателей
Фото: здание ЦИК (РБК-Украина)

ЦИК отменил регистрацию 4 официальных наблюдателей от международной организации CANADEM

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела поступившее к ней обращение и отменила регистрацию 4 официальных наблюдателей на выборах президента Украины от международной организации CANADEM. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Решение ЦИК принял в ходе очередного заседания сегодня, 9 апреля.

"Рассмотрев соответствующее обращение, комиссия отменила регистрацию 4 официальных наблюдателей от международной неправительственной организации CANADEM на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Напомнним, Центральная избирательная комиссия после оглашения результатов выборов 2019 объявила проведение второго тура. 

Участие во втором туре президентских выборов 21 апреля примут Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

За Владимира Зеленского отдали свои голоса 5 млн 714 тыс. 304 человек (30,14%), за Петра Порошенко - 3 млн 14 тыс. 609 (15,95%).

Кроме того, ЦИК утвердил форму и текст избирательного бюллетеня ко второму туру президентских выборов 2019. 

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