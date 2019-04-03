ЦИК получил протоколы почти половины окружных избиркомов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего получено протоколы 97 территориальных избирательных округов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), по состоянию на 16:00 3 апреля 2019 года, приняла протоколы об итогах голосования на выборах 2019 окружных избирательных комиссий 97 территориальных избирательных округов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

В частности, для рассмотрения и дальнейшей проработки сегодня было принято протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 78 территориальных избирательных округов: № 14, 17 (Винницкая область), № 22, 23 (Волынская область), № 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 (Днепропетровская область), № 47, 48, 50, 52, 57, 58, 59 (Донецкая область), № 62, 63 (Житомирская область), № 72 (Закарпатская область), № 85, 87, 89 (Ивано-Франковская область), № 90, 91, 93, 96 (Киевская область), № 101, 102 (Кировоградская область), № 106, 112 (Луганская область), № 116, 122, 123, 126 (Львовская область), № 133, 135, 136, 140, 143 (Одесская область), № 144, 147 (Полтавская область), № 150, 151 (Полтавская область), № 152, 155 (Ровенская область), № 157, 158, 159, 160 (Сумская область), № 163, 164, 165, 167 (Тернопольская область), № 172, 173, 174, 176, 178, 179 (Харьковская область), № 183 (Херсонская область), № 188, 190 (Хмельницкая область), № 194, 200 (Черкасская область), № 203 (Черновицкая область), № 205, 210 (Черниговская область), № 212, 221 (город Киев)

В настоящее время в заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв.

Ранее сообщалось, что сегодня комиссия планирует принять протоколы с результатами голосования от 50 комиссий территориальных избирательных округов.

Отметим, что ЦИК осталось принять протоколы еще от 102 ОИК, всего в Украине их 199.

РБК-Украина писало, что ЦИК обработала 99,99% электронных протоколов. Подсчет голосов продолжается в Киевской области (99,85%). Больше всего голосов в первом туре набрал Владимир Зеленский - 30,24%. На втором месте Петр Порошенко - 15,95%.