ЦИК сегодня официально объявит результаты выборов

В воскресенье, 7 апреля, Центральная избирательная комиссия официально объявит результаты голосования в первом туре выборов президента Украины. Об этом сообщили в ЦИК, передает корреспондент РБК-Украина.

Планируется, что в 12:00 в Центральной избирательной комиссии состоится итоговое заседание.

"Ожидается установление официальных результатов очередных выборов президента Украины 31 марта 2019", - сообщили в ЦИК.

Напомним, 6 апреля ЦИК получил последний протокол с уточнением результатов выборов президента от окружных избирательных комиссий. После перерыва комиссия получила последний протокол с уточнением результатов голосования от окружной избирательной комиссии ТИО №180.

В частности, вчера комиссия завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года с пометкой "Уточненный".

В течение пятницы, 5 апреля, члены Центральной избирательной комиссии отправили на уточнение еще 13 протоколов о результатах выборов в Украине. ЦИК 5 апреля приняла от окружных избирательных комиссий (ОИК) все оригиналы протоколов о результатах голосования с мокрыми печатями.