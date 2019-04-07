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ЦИК разрешила кандидатам формировать состав окружных избиркомов

Новости » Выборы 2019    07.04.2019 - 17:18
ЦИК разрешила кандидатам формировать состав окружных избиркомов
Фото: ЦИК (РБК-Украина)

Обучение членов ОИК начнется с 9 апреля

Кандидаты уже могут направлять в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) представление по составу окружных избирательных комиссий (ОИК) на выборах президента 2019. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук после оглашения, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Слипачук, формирование состава комиссий окружных избиркомов стало возможным после объявления комиссией о проведении второго тура выборов.

"Принятие сегодняшнего решения (об объявлении второго тура - ред.) дает возможность нашим кандидатам начать направление в ЦИК представления по составу окружных избирательных комиссий", - сообщила глава ЦИК.

По ее словам, с 9 апреля Центризбирком сможет начать обучение членов окружных избирательных комиссий.

"Это очень важно, потому что завтра последний день и мы фактически разблокировали юридически этот процесс принятия решения. Для того, чтобы они смогли сделать надлежащее представление и мы должны были сформировать с 9 по 10 апреля ОИК, начать их обучение и много других шагов", - сообщила Слипачук.

Напомним, ранее глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщила, что с 7 апреля украинцы могут подать заявление о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса на выборах президента Украины 21 апреля 2019.

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