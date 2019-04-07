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В ЦИК рассказали, когда можно будет сменить место голосования

Новости » Выборы 2019    07.04.2019 - 16:47
В ЦИК рассказали, когда можно будет сменить место голосования
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Подать заявление на смену места голосования можно с 7 апреля

С воскресенья, 7 апреля, граждане Украины могут подавать заявления о временном изменении места голосования на выборах президента 21 апреля 2019. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Слипачук, с сегодняшнего дня, 7 апреля, украинцы имеют право подавать заявления о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса.

"С сегодняшнего дня наши граждане имеют возможность менять место голосования", - сообщила глава ЦИК.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты первого тура выборов президента. Также ЦИК объявила о проведении второго тура президентских выборов 21 апреля 2019. Участие во втором туре примут Владимир Зеленский и Петр Порошенко. За Владимира Зеленского отдали свои голоса 5 млн 714 тыс. 304 человек (30,14%), за Петра Порошенко - 3 млн 14 тыс. 609 (15,95%).

Кроме того, ЦИК во время заседания в воскресенье, 7 апреля, утвердила форму и текст избирательного бюллетеня второго тура президентских выборов, который состоится 21 апреля 2019. Текст избирательного бюллетеня для повторного голосования по очередным выборам будет напечатан только с одной стороны, на государственном языке на одном листе размером 200 на 155 мм, голубовато-серого цвета, с защитным знаком и защитными волокнами, с использованием графических защитных элементов.

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