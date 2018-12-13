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ЦИК разорвала договор о сотрудничестве с Россией

Новости » Политика    13.12.2018 - 13:23
ЦИК разорвала договор о сотрудничестве с Россией
Фото: ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

После расторжения Большого договора с Россией денонсируются и другие соглашения

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сообщила о прекращении действия Протокола о сотрудничестве с ЦИК Российской Федерации от 24 февраля 2000 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Как отметили в ЦИК, прекращение действия протокола освобождает Комиссию от обязательств по его выполнению.

В комиссии отметили, что прекращение действия протокола произошло "ввиду вступления 12 декабря 2018 года в силу закона "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

Напомним, 12 декабря, вступил в силу закон "О прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Согласно закону, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией прекращается с 1 апреля 2019 года. Таким образом, договор о дружбе действовал в течение 20 лет.

Как заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко, Украина готовит расторжение 40 двусторонних договоров с Российской Федерацией. Она отметила, что сейчас между Украиной и РФ подписаны 420 договоров и еще 30 протоколов и меморандумов.

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