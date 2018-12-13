ЦВК розірвала договір з про співробітництво з Росією

Фото: ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після розірвання Великого договору з Росією денонсуються і інші угоди

Центральна виборча комісія (ЦВК) України повідомила про припинення дії Протоколу про співробітництво з ЦВК Російської Федерації від 24 лютого 2000 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комісії.

Як зазначили в ЦВК, припинення дії протоколу звільняє Комісію від зобов'язання щодо його виконання.

У комісії відзначили, що припинення дії протоколу відбулося "зважаючи на набрання 12 грудня 2018 року чинності закону України "Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією".

Нагадаємо, 12 грудня, набув чинності закон "Про припинення Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією". Згідно з законом, Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією припиняється з 1 квітня 2019 року. Таким чином, договір про дружбу діяв протягом 20 років.

Як заявила представник президента України у Верховній раді Ірина Луценко, Україна готує розірвання 40 двосторонніх договорів з Російською Федерацією. Вона зазначила, що наразі між Україною та РФ підписані 420 договорів і ще 30 протоколів та меморандумів.