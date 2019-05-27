В ЦИК рассказали, сколько тонн бумаги надо для печати бюллетеней на выборы

Для печати бюллетеней на парламентские выборы нужно около 600 тонн бумаги. Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, передает корреспондент РБК-Украина.

В ЦИК отмечают, что проблема с печатью бюллетеней является критической из-за необходимости проведения публичных закупок услуг в сокращенные сроки.

"С сегодняшнего дня до дня голосования осталось 55 дней. Критическая ситуация - с избирательными бюллетенями. Срок закупки 48 дней плюс 22 дней на их изготовление. Это 70 дней. Как успеть за 70 дней сделать все процедуры, на которые есть только 17 дней - мы ставим этот вопрос публично. Количество бюллетеней в два раза больше, чем на президентских выборах. Очевидно, что на изготовление бюллетеней потребуется в два раза больше материалов. Это примерно 600 тонн бумаги, которые тоже нужно заранее изготовить", - заявила Бернацкая.

Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко также пояснил, что предприятию-изготовителю бюллетеней по техническим причинам требуется больше времени для изготовления бюллетеней.

"Если, к примеру, кандидовать пожелают 20 партий, то бюллетень будет 20 см на 30 см. А если таких партий будет условно 50, то бюллетень будет более 80 см. Как вы понимаете, это в два с половиной раза больше бюллетень, и соответственно гораздо меньше станков, которые могут технически потянуть такую ​​печать. Поэтому этот вопрос для нас стоит больнее всего", - добавил Радченко.

Как писало РБК-Украина ранее, ЦИК видит несколько критических угроз в процессе подготовки к досрочным парламентским выборам.

Напомним, глава ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая. Кроме того, Центральная избирательная комиссия Украины открыла счет для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты ВР.