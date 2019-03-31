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В ЦИК рассказали о проблемах на участках из-за штампов "выбыл" на бюллетенях

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 23:33
В ЦИК рассказали о проблемах на участках из-за штампов "выбыл" на бюллетенях
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, из проставления штампов участки не смогли вовремя открыться

На восьми избирательных участках на выборах 2019 возникли проблемы из-за поставленных штампов "выбыл" на бюллетенях. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Радченко во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, из-за проставления штампов участки не смогли вовремя открыться.

"Первое, участки на территории Украины и заграничном избирательном округе открылись вовремя. За несколькими исключениями. Первая причина, это то, что участки не смогли вовремя открыться, поскольку 8 участков поставили штампы "выбыл" возле фамилий одного или двух кандидатов", - сообщил Радченко.

По его словам, в отношении этих кандидатов в СМИ сообщалось о якобы снятии с выборов.

"ДВК совершили такие действия, и ЦИК сделал все, чтобы обеспечить неиспорченными бюллетенями все участки, которые поставили штампы "выбыл", - добавил он.

Напомним, информационно-аналитическая система "Выборы" переходит к стадии передачи информации об обработанных протоколах для определения результатов выборов 2019.

Как писало РБК-Украина, ранее ЦИК назвал количество бюллетеней, которые были получены избирателями в ходе выборов президента Украины, а именно 17 000 599.

Система "Выборы" переходит к передаче информации об обработанных протоколах В ЦИК назвали количество бюллетеней, которые были получены избирателями на участках
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