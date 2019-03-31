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У ЦВК розповіли про проблеми на дільницях через штампи "вибув" на бюлетенях

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 23:33
У ЦВК розповіли про проблеми на дільницях через штампи "вибув" на бюлетенях
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, через проставлення штампів дільниці не змогли вчасно відкритися

На восьми виборчих дільницях на виборах 2019 виникли проблеми через поставлення штампів "вибув" на бюлетенях. Про це повідомив член ЦВК Євген Радченко під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, через проставлення штампів дільниці не змогли вчасно відкритися.

"Перше, дільниці на території України та закордонному виборчому окрузі відкрилися вчасно. За декількома винятками. Перша причина, це те, що дільниці не змогли вчасно відкритися, оскільки 8 дільниць поставили штампи "вибув" біля прізвищ одного або двох кандидатів", - повідомив Радченко.

За його словами, щодо цих кандидатів у ЗМІ повідомлялось про нібито зняття з виборів.

"ДВК вчинили такі дії, і ЦВК зробила все, аби забезпечити незіпсованими бюлетенями всі дільниці, які поставили штампи "вибув", - додав він.

Нагадаємо, інформаційно-аналітична система "Вибори" переходить до стадії передачі інформації про оброблені протоколи для визначення результатів виборів 2019.

Як писало РБК-Україна, раніше ЦВК назвала кількість бюлетенів, які були отримані виборцями в ході виборів президента України, а саме 17 000 599.

Система "Вибори" переходить до передачі інформації про опрацьовані протоколи В ЦВК назвали кількість бюлетенів, які були отримані виборцями на дільницях
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