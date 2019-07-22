В ЦИК рассказали о полученных заявлениях о нарушениях во время голосования

В Центральную избирательную комиссию поступило 16 заявлений о нарушениях во время голосования на досрочных выборах в Верховную раду. Об этом заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Радченко, комиссия в течение завтра-послезавтра отреагирует на указанные заявления.

"По состоянию на сейчас в ЦИК зашло всего лишь 16 документов. Это письма, которые авторы писем называют жалобами. Хотя не всегда они соответствуют этому определению. Есть заявления, есть электронные письма, касающиеся возможных нарушений. ЦИК в течение завтра - послезавтра, конечно, будет реагировать на эти вызовы, и мы будем как можно скорее рассматривать их. Больших и серьезных нарушений по состоянию на сейчас не зафиксировано", - заявил замглавы Центризбиркома.

Напомним, Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета 2% протоколов на выборах в Раду. По результатам подсчета 2% протоколов лидирует партия "Слуга народа".

Как писало РБК-Украина ранее, данные ЦИК свидетельствуют, что окончательная явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в воскресенье, 21 июля, составила 49,84%. Так, наибольшая явка зафиксирована в Черниговской и Полтавской областях - 54,8 и 54,21% соответственно. При этом самая низкая явка наблюдалась в Закарпатской области - 41,16%. В Киеве явка составила 48,97%.

Подчеркнем, в Запорожье в день внеочередных выборов в Верховную раду на избирательном участке распылили газ.