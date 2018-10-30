В ЦИК рассказали, как в комиссии готовятся к возможным кибератакам во время выборов

Фото: члены ЦИК (УНИАН)

ЦИК вместе с другими госорганами работает над тем, чтобы создать систему противодействию угрозам

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Радченко рассказал о подготовке ЦИК к противодействию возможным киберугрозам во время проведения президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио НВ".

"Сейчас Центральная избирательная комиссия вместе с другими государственными органами работает над тем, чтобы создать надлежащую, а главное - достаточно стойкую систему противодействию угрозам", - сообщил он.

Кроме того, он отметил, что система противодействия возможному вмешательству в ход выборов состоит из двух направлений: защиты Государственного реестра избирателей и защиты информационно-аналитической системы подсчета голосов.

"Государственный реестр избирателей будет защищаться с той целью, чтобы мы смогли быстро, без ошибок напечатать списки избирателей и передать их участковым избирательным комиссиям. Система ИАС Выборы и сайт Центральной избирательной комиссии будет защищаться для того, чтобы, с одной стороны, можно было применить систему для передачи данных, которые будут поступать от окружных избирательных комиссий в Центральную избирательную комиссию с результатами голосования. С другой стороны, надлежаще информировать избирателей про ход голосования и подсчета голосов", - сказал Радченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №8496 для усиления безопасности информационных ресурсов ЦИК в условиях постоянных кибератак на информационные системы в Украине.