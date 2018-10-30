ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У ЦВК розповіли, як в комісії готуються до можливих кібератак під час виборів

Новини » Політика    30.10.2018 - 21:33
Фото: члени ЦВК (УНІАН)
Фото: члени ЦВК (УНІАН)

ЦВК разом з іншими держорганами працює над тим, щоб створити систему протидії загрозам

Заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Євген Радченко розповів про підготовку ЦВК до протидії можливим кіберзагрозам під час проведення президентських та парламентських виборів в Україні в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо НВ".

"Зараз Центральна виборча комісія разом з іншими державними органами працює над тим, щоб створити належну, а головне - досить стійку систему протидії загрозам", - повідомив він.

Крім того, він зазначив, що система протидії можливого втручання в хід виборів складається з двох напрямків: захисту Державного реєстру виборців та захисту інформаційно-аналітичної системи підрахунку голосів.

"Державний реєстр виборців буде захищатися з тією метою, щоб ми змогли швидко, без помилок надрукувати списки виборців і передати їх дільничним виборчим комісіям. Система ІАС Вибори і сайт Центральної виборчої комісії буде захищатися для того, щоб, з одного боку, можна було застосувати систему для передачі даних, які будуть надходити від окружних виборчих комісій до Центральної виборчої комісії з результатами голосування. з іншого боку, належним чином інформувати виборців про хід голосування та підрахунку голосів", - сказав Радченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України підтримала за основу законопроект №8496 для посилення безпеки інформаційних ресурсів ЦВК в умовах постійних кібератак на інформаційні системи в Україні.

Третина депутатів парламенту Вірменії висунула кандидатуру Пашиняна на пост прем'єр-міністра Трамп відповість на запитання слідчих у справі про втручання РФ у вибори
Новини України выборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся