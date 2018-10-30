У ЦВК розповіли, як в комісії готуються до можливих кібератак під час виборів

Фото: члени ЦВК (УНІАН)

ЦВК разом з іншими держорганами працює над тим, щоб створити систему протидії загрозам

Заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Євген Радченко розповів про підготовку ЦВК до протидії можливим кіберзагрозам під час проведення президентських та парламентських виборів в Україні в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо НВ".

"Зараз Центральна виборча комісія разом з іншими державними органами працює над тим, щоб створити належну, а головне - досить стійку систему протидії загрозам", - повідомив він.

Крім того, він зазначив, що система протидії можливого втручання в хід виборів складається з двох напрямків: захисту Державного реєстру виборців та захисту інформаційно-аналітичної системи підрахунку голосів.

"Державний реєстр виборців буде захищатися з тією метою, щоб ми змогли швидко, без помилок надрукувати списки виборців і передати їх дільничним виборчим комісіям. Система ІАС Вибори і сайт Центральної виборчої комісії буде захищатися для того, щоб, з одного боку, можна було застосувати систему для передачі даних, які будуть надходити від окружних виборчих комісій до Центральної виборчої комісії з результатами голосування. з іншого боку, належним чином інформувати виборців про хід голосування та підрахунку голосів", - сказав Радченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України підтримала за основу законопроект №8496 для посилення безпеки інформаційних ресурсів ЦВК в умовах постійних кібератак на інформаційні системи в Україні.