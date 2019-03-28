ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ЦИК рассказали, как будут информировать о явке на выборах

Новости » Выборы 2019    28.03.2019 - 17:46
В ЦИК рассказали, как будут информировать о явке на выборах
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Центризбирком обязан сообщить данные трижды в течение дня

Оперативную информацию о явке на выборах 2019 Центральная избирательная комиссия должна сообщить три раза в течение воскресенья, 31 марта. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Центризбиркоме.

Так, данные о количестве избирателей, которые получили бюллетени на участках, будут передаваться в ЦИК согласно утвержденному порядку.

В частности, ЦИК обязан проинформировать общественность о явке избирателей на участки по состоянию на 11:00, на 15:00 и по состоянию на 20:00.

"ОВК в день голосования средствами ИАС "Выборы президента Украины" передает в ЦИК информацию о количестве избирателей, внесенных в список на избирательных участках на момент начала голосования количество избирателей, внесенных в выписки из списка избирателей для голосования по месту пребывания - не позднее 10:00", - сообщили в комиссии.

После этого ЦИК получит информацию от ОИК о количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках, по состоянию на 11:00, но не позднее 12:00; после этого Центризбирком будет проинформирован о количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках, по состоянию на 15 часов, но не позднее 16 часов; а окончательная информация о явке избирателей в день голосования будет известна в 20:00.

Указано, что ЦИК будет предоставлена ​​информация о количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени на участке на момент окончания голосования, но не позднее 21:30.

"Оперативная информация после ее получения публикуется на официальном сайте Центральной избирательной комиссии", - указано в порядке.

Напомним, Служба внешней разведки заявляет, что спецслужбы РФ планируют масштабные кибератаки на сервер ЦИК в день выборов президента Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, услугой временного изменения места голосования на выборах 2019 воспользовались свыше 265 тыс. граждан Украины.

В ЦИК назвали количество людей, которые изменили место голосования Выборы 2019 будут освещать СМИ из более двух десятков стран
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Центральная избирательная комиссияявка
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь