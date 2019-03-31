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В Варшаве продлевали работу избирательного участка из-за высокой явки

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 23:51
В Варшаве продлевали работу избирательного участка из-за высокой явки
Фото: избирательный участок в Варшаве (twitter.com/ADeshchytsia)

Решение продлить работу участка принял председатель избирательной комиссии

В в столице Польши Варшаве на избирательном участке  на выборах-2019 продлевали работу после 20 часов по местному времени. Как информирует РБК-Украина, об этом на своей странице в Facebook сообщил корреспондент "Укринформа" Юрий Банахевич.

Такое решение принял председатель участковой комиссии из-за того, что после 20:00 оставалось большое количество людей, которые не успели проголосовать.

По данным корреспондента, на время планового закрытия участка в очереди оставалось около 300 человек. Всех людей впустили в дворик украинского посольства в Варшаве.

"Председатель УИК принял такое решение, посольство оказывает максимальное содействие", - написал Банахевич.

По информации посла Украины в Польше Андрея Дещицы, на данный момент избирательный участок в Варшаве закрылся. Свои голоса смогли отдать более 4600 граждан.

В Варшаве продлевали работу избирательного участка из-за высокой явки

Напомним, украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой за последние семь дней поступило почти 1 тыс. обращений относительно нарушения прав избирателей. 

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