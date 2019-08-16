ЦИК распустил комиссию на 210 округе

Фото: заседание ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

ЦИК обратится к полиции, чтобы обеспечить сохранность бюллетеней

Центральная избирательная комиссия распустила окружную избирательную комиссию на 210 округе. Об этом сообщает прес-служба ЦИК в своем Facebook.

В ЦИК подчеркнули, что ОИК так и не подала уточненный протокол до 12:00.

"ОИК ОИО № 210 должна была составить соответствующий протокол об итогах голосования в этом округе с пометкой "уточненный"и транспортировать его в ЦИК не позднее 12:00 16 августа 2019 года. Однако это решение комиссии указанной ОИК выполнено не было", - сказано в сообщении.

"ЦИК установила грубое нарушение указанной окружной избирательной комиссией Конституции и законов Украины... и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - информируют в Центризбиркоме.

Указано, что полномочия ОИК ОИО №210 об установлении итогов голосования в этом округе на внеочередных выборах нардепов будет осуществлять Центральная избирательная комиссия.

"Вместе с тем комиссия приняла решение обратиться к Национальной полиции Украины для обеспечения сохранности избирательной документации указанной ОИК до формирования ее нового состава и реагирования по закону", - добавили в ЦИК.

Как писало РБК-Украина ранее, у здания окружной избирательной комиссии на 210 округе в Прилуках (Черниговская область) происходят столкновения: бросают дымовые шашки, также там замечены "титушки". Отмечалось, что на один из этажей здания, где находится ОИК, закинули дымовую шашку для того, чтобы получить доступ к бюллетеням.

Так, ЦИК ранее обязал окружную избирательную комиссию 210-го округа составить и подать уточняющий протокол по итогам голосования на внеочередных выборах в Верховную раду. ЦИК ожидал предоставления протокола не позднее 12:00 16 августа.

Сейчас это единственный округ, где не объявлен избранным депутат. Стоит отметить, что список депутатов Верховной рады Украины IX созыва в изданиях "Голос Украины" и "Урядовый курьер" был опубликован без одной фамилии, поскольку еще не установлены результаты выборов в округе №210.

Агентство также сообщало, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продлила установление результатов выборов в Раду на 210 округе (Черниговская область).