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ЦВК розпустила комісію на 210 окрузі

Новини » Вибори 2019    16.08.2019 - 14:59
ЦВК розпустила комісію на 210 окрузі
Фото: засідання ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

ЦВК звернеться до поліції, щоб забезпечити збереження бюлетенів

Центральна виборча комісія розпустила окружну виборчу комісію на 210 окрузі. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у своєму Facebook.

ЦВК розпустила комісію на 210 окрузі

У ЦВК підкреслили, що ОВК так і не подала уточнений протокол до 12 години.

"ОВК ОВО № 210 мала скласти відповідний протокол про підсумки голосування в цьому окрузі з поміткою "уточнений" та транспортувати його до ЦВК не пізніше 12 години 16 серпня 2019 року. Однак це рішення комісії вказаною ОВК виконано не було", - сказано у повідомленні.

"ЦВК встановила грубе порушення зазначеною окружною виборчою комісією Конституції та законів України… та достроково припинила повноваження всього її складу", - інформують у Центрвиборчкомі.

Вказано, що повноваження ОВК ОВО № 210 стосовно встановлення підсумків голосування в цьому окрузі на позачергових виборах нардепів здійснюватиме Центральна виборча комісія.

"Водночас комісія ухвалила рішення звернутись до Національної поліції України для забезпечення збереження виборчої документації зазначеної ОВК до сформування її нового складу та реагування згідно з законом", - додали у ЦВК.

Як писало РБК-Україна раніше, біля будівлі окружної виборчої комісії на 210 окрузі в Прилуках (Чернігівська область) відбуваються зіткнення: кидають димові шашки, також там помічені "тітушки". Зазначалося, що на один з поверхів будівлі, де знаходиться ОВК, закинули димову шашку для того, щоб отримати доступ до бюлетенів.

Так, ЦВК раніше зобов'язала окружну виборчу комісію 210-го округу скласти і подати уточнюючий протокол за підсумками голосування на позачергових виборах до Верховної ради. ЦВК чекала надання протоколу не пізніше 12:00 16 серпня.

Зараз це єдиний округ, де не оголошений обраним депутат. Варто відзначити, що список депутатів Верховної ради України IX скликання у виданнях "Голос України" та "Урядовий кур'єр" був опублікований без прізвища, оскільки ще не встановлені результати виборів в окрузі №210.

Агентство також повідомляло, що Центральна виборча комісія (ЦВК) продовжила встановлення результатів виборів до Ради на 210 окрузі (Чернігівська область).

У Прилуках на 210-му окрузі відбуваються зіткнення ЦВК зобов'язала ОВК на 210-му окрузі надати уточнюючий протокол
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