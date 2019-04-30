В ЦИК назвали сроки официальной публикации результатов выборов

Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

До инаугурации в Верховной раде Владимир Зеленский находится в юридическом статусе "новоизбранный президент".

Центральная избирательная комиссия планирует уже сегодня направить протокол об окончательных результатах голосования на президентских выборах в "Голос Украины" и "Урядовый курьер". Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Три дня установлен законом в статье, которая касается сроков, когда выборы президента устанавливаются в течение одного дня голосования. Для повторного голосования нет этих трех дней. Но мы сегодня непосредственно вышлем эту информацию "Голосу Украины" и "Урядовому курьеру". А они должны сделать официальное объявление в соответствии с законом", - заявила Слипачук.

По ее словам, до инаугурации в Верховной раде Владимир Зеленский находится в юридическом статусе "новоизбранный президент".

Напомним, Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов. Таким образом, новоизбранным президентом Украины признан Владимира Зеленского, который победил Петра Порошенко. В частности, Зеленский получил 73,22% голосов, в то время как действующий президент набрал 24,45%

Теперь в течение 30 дней должна пройти инаугурация нового президента, конкретную дату определит Верховная рада. Как ранее сообщало РБК-Украина, возможной датой инаугурации называют 28 мая.

Кроме того, председатель ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что во втором туре не использовали свыше 12 млн бюллетеней. По ее словам, до второго тура изготовили около 30,7 млн бюллетеней, из которых не передали окружным комиссиям и подлежат уничтожению только 90.