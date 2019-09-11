В ЦИК прокомментировали представление Зеленского о роспуске Комиссии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), ознакомившись с представлением о роспуске, высказала свою позицию, согласно изложенных в нем замечаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление ЦИК в Facebook.

В Центризбиркоме заявили, что відповляються воспринимать все обвинения, которые нивелируют факт проведения честных, демократических выборов и их признание народом Украины и международным сообществом. Начало процесса досрочного прекращения полномочий всего состава ЦИК называют политическим шагом, который будет нести за собой "политическую ответственность как президента Украины, так и Верховной рады".

В частности, в заявлении говорится об отмене регистрации кандидата в депутаты от одномандатного избирательного округа №169

"Судом установлено, что ЦИК не имела целью создать кандидату любые препятствия в реализации пассивного избирательного права. Одновременно сообщаем, что решение об отмене регистрации кандидата в ОИО №169 не является беспрецедентным, так как в течение избирательного процесса было отменено 154 регистрацию кандидатов в депутаты", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ЦИК прокомментировали вопрос одномандатного избирательного округа №198

"В последнем решении суда от 9 сентября указано, что со стороны ЦИК не было никаких неоправданных проволочек относительно установления результатов выборов в данном округе", - добавили в заявлении.

Также отмечается, что ЦИК провела все подготовительные действия по установлению результатов волеизъявления в одномандатном избирательном округе №198.

"Однако, в связи с началом процедуры прекращения полномочий состава Центральной избирательной комиссии и с целью избежания ситуации, которая поставит под угрозу установление легитимных и законных результатов выборов, по состоянию на 11 сентября ЦИК вынуждена отсрочить начало повторного подсчета голосов на исполнение решения суда по делу № 9901/486/19", - говорится в сообщении

Ранее глава ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что представление президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии (ЦИК) является политическим решением.

Напомним, сегодня комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти рекомендовал одобрить представление Зеленского по поводу досрочного роспуска ЦИК. Центризбирком обвинили в том, что он неоднократно демонстрировал предвзятость, в том числе, необоснованно отменив регистрацию кандидата.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Алина Загоруйко заявила, что Рада может распустить ЦИК уже 12 сентября. В "Слуге народа" позже сообщили, что новый состав Центральной избирательной комиссии может быть сформирован до октября.