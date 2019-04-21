ЦИК прогнозирует, что во второй половине дня явка вырастет

Явка избирателей должна вырасти на участках во второй половине дня из-за того, что украинцы начали день в церкви. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

По состоянию на 13:03, проголосовали 18,05% избирателей в 195 округах.

"Сегодня религиозные праздники почти по всей территории. Кто-то уже празднует Пасху, кто-то Вербное воскресенье. Поэтому большинство украинцев начали утро в церкви. Поэтому мы и ожидали, что на утро явка не будет высокой, а уже ближе к обеду под конец дня она вырастет", - сообщила она.

По ее словам, в ЦИК прогнозируют высокую явку во время второго тура выборов. Однако по состоянию на 13:00 до сих пор наблюдается низкая явка в западных областях.

"Мы уже видим, что в западных регионах, где больше внимания уделяют все же церковным праздникам явка до сих пор низкая. Поэтому она сбалансируется и однозначно мы надеемся, что она будет высокая. Мы считаем, что избиратели будут активны, но ближе ко второй половине дня. Поэтому будем наблюдать", - сообщила Бернадская.

Отметим, что по состоянию на 13:03, проголосовали 18,05% избирателей в 195 округах. В свою очередь, со стороны Комитета избирателей Украины сообщается, что на участках часто можно увидеть, за кого проголосовал тот или иной избиратель. Причина в небольшом размере бюллетеня.