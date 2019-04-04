ЦИК призвал кандидатов приостановить обсуждение дебатов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) призвала кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко воздержаться относительно дискуссии о месте проведение дебатов до официального объявления результатов первого тура выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Отмечается что до установления Центральной избирательной комиссией результатов голосования в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года проведение предвыборной агитации в любых ее формах является грубым нарушением требований закона, а дискуссии между субъектами избирательного процесса относительно места и условий проведения теледебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация

"Центральная избирательная комиссия призывает всех субъектов избирательного процесса, телерадиокомпании, общественные организации и экспертов на данном этапе не манипулировать общественным мнением относительно проведения теледебатов", - говорится в сообщении.

В ЦИК отмечают, что теледебаты за счет средств Госбюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут. Местом их проведения является местонахождение Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Вместе с тем, кандидаты имеют право проведения предвыборной агитации в других ее формах за счет избирательного фонда. Проведение дебатов считается предвыборной агитацией, которая должна по закону начаться со дня, следующего после назначения повторного голосования, и закончиться в 24 часа последней пятницы перед днем ​​повторного голосования.

Напомним, ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Действующий президент принял условия своего главного оппонента. Однако стороны не могут договориться о месте сдачи анализов перед дебатами, Порошенко предлагает медцентр НСК "Олимпийский", а Зеленский - лабораторию "Евролаб". Оба кандидата собираются сдавать анализы завтра 5 апреля.

Также сейчас проводят переговоры с НСК "Олимпийским" насчет проведения на территории стадиона дебатов. Порошенко предлагает разделить расходы пополам.

Кроме того, Зеленский предложил Юлии Тимошенко, которая по предварительным данным заняла третье место, быть модератором на дебатах. Ответы от нее ожидают в течение 24 часов.