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ЦВК визнала перемогу опозиції на виборах мера Стамбула

Новини » Політика    17.04.2019 - 18:50
ЦВК визнала перемогу опозиції на виборах мера Стамбула
Ілюстративне фото (setav.org)

Вища виборча комісія Туреччини визнала перемогу кандидата від голови Народно-республіканської партії

Вища виборча комісія Туреччини 17 квітня визнала перемогу кандидата від голови опозиційної партії в країні - Народно-республіканської партії - Экрема Імамоглу на виборах мера Стамбула. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Як відомо, вибори відбулися 31 березня, але на оформлення результату знадобилося майже три тижні. Раніше правляча в країні Партія справедливості і розвитку звернулася у виборчком країни з проханням анулювати результати виборів у місті.

За даними Daily Sabbah, представники партії доставили до ЦВК "три валізи доказів порушень на голосуванні. З проханням провести повторні вибори у ЦВК звернулася також Партія націоналістичного руху - партнер ПСР по правлячій коаліції.

Нагадаємо, раніше Вища виборча комісія Туреччини скасувала перемогу шести членів прокурдської Демократичної партії народів, які здобули перемогу на виборах у Туреччині.

31 березня в Стамбулі на муніципальних виборах кандидат від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Екрем Имамоглу з перевагою в 15 тисяч голосів випередив колишнього прем'єр-міністра Біналі Йилдирима, претендента від правлячої Партії справедливості і розвитку (ПСР), головою якої є Ердоган. В Анкарі кандидат від НРП Мансур Яваш набрав більше 50% голосів, а представник ПСР Мехмет Озхасеки - 47,06%.

РБК-Україна писало, що правляча Партія справедливості і розвитку президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана вимагала перерахувати результати голосування на місцевих виборах в Стамбулі.

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