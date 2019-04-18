ЦИК приняла решение о переносе времени дебатов

Центральная избирательная комиссия приняла решения о переносе теледебатов на "Суспільному" с 20:00 на 21:00. Об этом сообщила член ЦИК Екатерина Махницька, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, во время заседания ЦИК рассмотрел вопрос об особенностях проведения Национальной общественной телерадиокомпанией Украины предвыборных теледебатов

За решение проголосовали 15 членов комиссии.

"ЦИК предлагается определить, что теледебаты между кандидатами на пост президента Украины ... организуются и проводятся Национальной Общественной телерадиокомпанией Украины в пятницу перед днем повторного голосования, 19 апреля 2019 в прямом эфире с 21:00 до 22:00 часов, продолжительностью 60 минут эфирного времени", - сообщила Махницкая.

Также в постановлении отмечается, что теледебаты должны пройти по адресу ул. Ильенко, 42, г. Киев.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия в четверг, 18 апреля, рассмотрит предложения от уполномоченных представителей кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского о внесении изменений в постановление о проведении дебатов.

До этого кандидаты договорились о проведении перевыборного мероприятия на НСК "Олимпийский" с 19:00 и ориентировочно до 20:00. На "Суспільном" дебаты были запланированы на 20:00. Однако в штабах отмечали, что кандидаты не успеют к началу дебатов на "Суспільном", в связи с чем в ЦИК обратились с просьбой перенести начало дебатов с 20:00 на 21:00 и провести их в течение 60 минут.

Напомним, дебаты на "Олимпийском" должны продолжаться около 90 минут по регламенту, который определен в постановлении ЦИК, по словам представителя избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.