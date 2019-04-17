В штабе Порошенко предлагают увеличить время дебатов

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

За основу проведения дебатов должны взять постановление ЦИК

Дебаты на "Олимпийском" должны длиться около 90 минут по регламенту, который определен в постановлении ЦИК. Об этом сообщил представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев, передает корреспондент РБК-Украина.

В штабе Порошенко считают, что за основу проведения дебатов на НСК "Олимпийский" должны принять порядок проведения дебатов для "Суспільного", который утвержден постановлением ЦИК.

"Единственная перемена которую следует внести, часа мало. Возможно стоило бы расширить этот промежуток времени до 90 минут", - сообщил Медведев .

Согласно постановлению, кандидаты должны иметь вступительное слово по 5 минут.

"Кто выступает первым и вторым будет определять жеребьевка. После вступительных слов кандидатов начинается дискуссия. В этом есть отличие от пресс-конференции. Во время дискуссии вопросы друг другу задают кандидаты. В положении ЦИК регламентируется, что вопрос должен длиться не более 1 минуты, а продолжительность ответа не более 3 минут", - добавил он.

Ранее сообщалось, что штабы кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко еще не согласовали формат проведение предвыборных дебатов.

РБК-Украина писало, что Порошенко согласился принять участие в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00. Кроме того, в штабе Зеленского подтвердили подписание трехстороннего соглашения со штабом Порошенко и НСК "Олимпийский". Переговоры продолжаются.